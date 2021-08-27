Україна – за посилення присутності сил НАТО в Чорному морі: Зеленський у Молдові

Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію за лінією військово-морських сил причорноморських держав, заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу у Молдові.

– Ми пропонуємо нашим колегам, і Румунії, і Молдові, які мають вихід до Чорного моря, долучитися до цієї ініціативи. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні сил і засобів членів НАТО, розширення програм, спільних навчань та тренувань, – наголосив глава держави.

Зеленський закликав об’єднувати зусилля як сусіди, що мають спільне минуле та однаково бачать майбутнє.

Володимир Зеленський 26 серпня підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про Стратегію зовнішньополітичної діяльності.

Згідно з документом, в основі зовнішньополітичної діяльності України – стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО, закріплений у Конституції.

Також однією з цілей стратегії є протидія Росії, відновлення територіальної цілісності України та забезпечення державного суверенітету на всій її території в межах міжнародно визнаного державного кордону.