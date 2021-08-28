Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав зі своєю молдавської колегою Наталією Гаврилицею протокол щодо внесення змін до угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Відповідний документ було затверджено на зустрічі, яка відбулася в суботу, 28 серпня, повідомляє прес-служба українського уряду.

Протокол передбачає застосування у торгових відносинах між Україною і Молдовою Пан-євро-середземноморських правил походження товарів.

– Перехід на ці правила об’єднує українську і молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми вже підписали таку угоду з Грузією, – сказав Шмигаль.

За його словами, система Пан-євро-середземноморської кумуляції дає можливість торгувати товарами, зібраними з компонентів, виробленими в кожній із країн цієї системи.

Україна та Молдова внесли зміни до угоди про вільну торгівлю між країнами / 4 фотографии

Український прем’єр зазначив, що підписання цього протоколу стало черговим кроком по відходу асоційованих членів ЄС від торгових моделей, які використовуються країнами СНД.

У свою чергу Гаврилиця зазначила, що підписання договору посприяє поліпшенню торгівельних відносин між двома країнами і прискорить процес їхньої європейської інтеграції.