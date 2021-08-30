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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Візит Зеленського до США: Маркарова уточнила графік президента

Володимир Зеленський

У Вашингтоні президент Володимир Зеленський перебуватиме два дні – 31 серпня і 1 вересня, потім запланована поїздка до Каліфорнії.

Деталі візиту глави держави до США повідомила посол України Оксана Маркарова.

За її словами, українська делегація вийшла на фінішну пряму підготовки насиченого візиту, план заходів у Вашингтоні розпланований і узгоджений обома сторонами.

– З уже запланованого в Вашінгтоні – зустріч президентів України та США у Білому домі,  зустрічі з очільниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від президента та першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів, – уточнила посол.

Маркарова розповіла, що заплановано також відкриття Українського Дому та відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона.

Напередодні у Білому домі повідомили про чергове перенесення зустрічі президентів України і США Джо Байдена і Володимира Зеленського. Нова дата переговорів глав держав призначена на 1 вересня.

Спершу в Офісі президента повідомляли, що зустріч лідерів відбудеться 30 серпня, потім її перенесли на 31 серпня. Тобто дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносили вже двічі.

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Фото: Офіс президента

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