Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав вакцинуватися від коронавірусу працівників міської ради. Міський голова наголосив, що отримати вакцину має весь виконавчий комітет.

У разі відмови Марцінків пригрозив працівникам позбавленням премій та скороченням. Мер Івано-Франківська дав час підлеглим отримати щеплення від Covid-19 протягом двох тижнів.

Не вакцинуватися зможуть ті, хто має протипоказання та отримав відповідну довідку в лікарні.

– Подобається – не подобається, ми приклад для всіх. Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення.

Під час наради 31 серпня Керівник справами виконавчого комітету Івано-франківської міської ради Ігор Шевчук повідомив, що наразі вакцину отримали 33% працівників, зокрема у відділі охорони здоров’я імунізувалися всі.

У департаменті освіти – 47% щеплених, у департаменті соцполітики — 43%, а у фінансовому управлінні — 42%. Руслан Марцінків заявив, що показники вакцинації нижче 50% – це погана статистика.

Станом на 31 серпня 2021 року в Івано-Франківську виявили 31 випадок зараження Covid-19. Наразі на Івано-Франківщині отримали щеплення понад 206 тис. людей.

Руслан Марцінків заохочує працівників преміями, а містянам за вакцинацію даватимуть 100 грн, які можна використати на проїзд у громадському транспорті.

Також місцеві мешканці можуть отримати квитки на матч ФК Прикарпаття.

Фото: Руслан Марцінків