Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відмовився розмовляти з російським журналістом у США. Очільник МЗС наразі перебуває у Вашингтоні з робочим візитом разом з президентом Володимиром Зеленським.

Кореспондент російського видання у Вашингтоні поцікавився у Кулеби, чи буде у порядку денному української делегації у США питання Росії.

Кулеба відповів, що не буде давати коментарів, адже не спілкується з пресою РФ з 2000-якогось року.

– Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року.

Після цього Міністр закордонних справ запропонував російському журналісту опублікувати відео з його відповіддю.

31 серпня українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським розпочала робочий візит у США.

Під час нього Україна уже підписала меморандум з американською компанією про спільне будівництво енергоблоку на Хмельницькій АЕС.

Головною подією візиту стане зустріч президентів США та України. Чого варто очікувати від діалогу Зеленського та Байдена – читайте у матеріалі.