Україна і США започаткували стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату – Зеленський

Міністри енергетики України та США Герман Галущенко і Дженніфер Гренхолм підписали спільну заяву про стратегічний діалог у сфері енергетики та клімату.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах.

– Між Україною та США започатковано стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм, – написав він у Twitter.

Між Україною та США започатковано стратегічний діалог у сфері енергетики й клімату. Відповідну спільну заяву підписали міністр енергетики ???????? Герман Галущенко @minenergo_ua та ???????? @ENERGY @SecGranholm. pic.twitter.com/7ehmbGWmru — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання енергетичної безпеки України та регіону. Зокрема, Володимир Зеленський наголосив на важливості створення ефективних запобіжників від використання Росією газу як зброї.

Він відзначив, що важливо якнайшвидше започаткувати регулярні тристоронні консультації у форматі Україна – Німеччина – США з питань збереження українського транзиту газу та забезпечення європейської енергетичної безпеки.

Сторони детально обговорили шляхи активізації співпраці між Україною та Сполученими Штатами у сфері енергетики, протидії кліматичним змінам та зеленої трансформації.

Володимир Зеленський сподівається, що започаткування стратегічного діалогу з питань енергетики та клімату між Україною та Сполученими Штатами сприятиме подальшій активізації двосторонньої співпраці й практичній реалізації спільних ініціатив і проектів.

31 серпня президент Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Вашингтону. У графіку глави держави низка зустрічей у відомствах та підписання стратегічних документів.

Зокрема, він відвідає Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та навіть космічне агентство NASA.

Також під час поїздки відбудеться зустріч Володимира Зеленського із президентом США Джозефом Байденом. Вона особливо важлива для нашої держави, оскільки на ній обговорюватимуть безпекові питання.

Чого очікувати від візиту Зеленського до США та переговорів із його американським колегою Байденом – читайте у нашому матеріалі.