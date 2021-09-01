Депутати ініціюють трирічний мораторій на зростання житлово-комунальних тарифів

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення та удосконалення порядку призначення житлових субсидій у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги реєстр. № 5868.

Оскільки текст документа ще не оприлюднено на сайті ВР, редакція ГолосUA звернулася до одного з авторів постанови, заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ігоря Абрамовича для роз’яснення суті документа.

Так, за словами нардепа, реєстрація постанови є спробою захистити мільйони українців від непомірних тарифів на житлово-комунальні послуги.

Парламентарій нагадав, що останнім часом українців позбавили пільгового тарифу на спожиті перші 100 кВт електроенергії. Крім того, ряд категорій громадян були позбавлені права на отримання житлових субсидій шляхом розширення випадків, коли субсидії не призначаються.

Також, за словами Абрамовича, відповідно до рішення уряду, після закінчення карантину збільшиться і частка витрат українців у їхньому середньомісячному сукупному доході, які вони змушені будуть платити за житлово-комунальні послуги.

– Очевидно, що сьогоднішні тарифи на житлово-комунальні послуги для більшості громадян є фінансово непомірними. Значно погіршує ситуацію і пандемія коронавірусу, через яку багато громадян залишаються без роботи, а відповідно і доходу. Все це вимагає вжити невідкладних заходів, спрямованих на соціальний захист населення, – зазначив нардеп.

На думку Абрамовича, такими заходами зокрема мають бути:

запровадження державного регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги на основі прозорих економічно обґрунтованих розрахунків та встановлення трирічного мораторію на їх підвищення;

збільшення обсягу фінансування програми житлових субсидій та скорочення переліку випадків, коли житлові субсидії не призначаються;

підвищення соціальних нормативів, у межах яких громадяни мають право на пільги або субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та скасування рішення про збільшення після закінчення карантину розміру базової норми плати за житлово-комунальні послуги з 15 до 20% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства;

відновлення пільгового тарифу на перші 100 кВт/год спожитої електроенергії, а також пільгових тарифів на електроенергію для громадян, у приміщеннях яких встановлено індивідуальні прилади електроопалення, громадян, які проживають у негазифікованих будинках та гуртожитках, для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, а також для мешканців населених пунктів, розташованих у 30-кілометровій зоні біля АЕС.

– Даною постановою уряду запропоновано вичерпний план конкретних заходів, прийняття яких дозволить зменшити соціальну напругу, що виникла в суспільстві в результаті підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, – резюмував нардеп.

Абрамович сподівається, що депутатський корпус об’єднається навколо цієї постанови, а виконавча гілка влади знайде можливість для імплементації її положень, оскільки цього чекають мільйони українців.