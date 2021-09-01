Меморандум вже підписано: Україна отримає від США $3 млрд

Сполучені Штати Америки нададуть Україні економічну допомогу в розмірі $3 млрд, частину з яких буде витрачено на закупівлю протитанкових керованих ракет Javelin.

Відповідний меморандум підписано між Міністерством економіки України та американським Експортно-імпортним банком, повідомив представник Білого дому на брифінгу.

Таким чином Вашингтон планує посилити і без того міцне економічне партнерство з Києвом.

Чиновник також зазначив, що відповідна сума є початковою, і згодом її може бути збільшено.

– З 2014 року ми вже надали Україні допомогу в цілях розвитку майже на $2 млрд. І тільки цього року виділимо ще понад $463 млн, – заявив представник Білого дому.

Він також запевнив, що за результатами зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена відповідно буде оголошено про нові ініціативи з подолання кліматичної кризи й зміцнення енергетичної безпеки України.

Зокрема, домовленості стосуватимуться залучення інвестицій в енергетичну сферу України, скорочення викиду парникових газів, а також усунення загроз, викликаних запуском російського газопроводу Північний потік-2.

Джерело: прес-служба Білого дому