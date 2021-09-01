У Міністерстві закордонних справ України працюють над підготовкою візиту президента Сполучених Штатів Джо Байдена в Україну. Дата візиту поки невідома.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі одного з телеканалів.

Він упевнений, що Байден відвідає Україну під час перебування на посаді президента США.

– Ми працюємо над зворотним візитом (Байдена в Україну – Ред.). Я переконаний, що за часи свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Зараз ми до них, потім вони до нас, – заявив глава МЗС.

Востаннє Байден відвідував Україну в січні 2017 року. Тоді він був на посаді віце-президента США. У той час він зустрівся з п’ятим президентом Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, на цей момент глава держави Володимир Зеленський і його дружина Олена перебувають з робочим візитом у Вашингтоні. Сьогодні, 1 вересня, він повинен зустрітися з Байденом в Білому домі.

Програма візиту розрахована на кілька днів і охопить низку міст на Східному і Західному узбережжі США. Також Зеленський проведе зустрічі з американськими чиновниками. Крім цього, заплановано підписання представниками України та США низки документів.

За перший день поїздки Зеленського в США, 31 серпня, вже відбулася низка важливих подій і зустрічей глави держави з американськими чиновниками.

Детальніше про результати першого дня Зеленського в США – читайте в матеріалі.