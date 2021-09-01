Приїзд президента України Володимира Зеленського до США – це перевірка обіцянок підтримки та інвестицій, які керівництво Білого дому робило сім років тому.

Про це пише видання Financial Times (FT) у редакційній колонці.

У виданні згадують про візит Джо Байдена в Україну у квітні 2014 року у ролі віце-президента, а також його обіцянку.

– Тоді після революційних подій на Майдані, анексії Криму Росією та початку війни на сході України колишній віце-президент пообіцяв, що Америка буде другом і партнером України в протистоянні РФ і в просуванні реформ, – пишуть у FT .

На думку журналістів, тепер, через сім років, зустріч тепер уже глави Білого дому Байдена і президента України Володимира Зеленського покаже, наскільки обіцянки відповідають дійсності.

Окрім того, FT пише, що зустріч двох лідерів відбудеться на тлі “приниження Америки” в Афганістані та домовленостей Байдена з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка дала зелене світло російському газопроводу Північний потік-2.

Важливим фактом для України є і виведення американських військ з Афганістану, де 15 серпня владу захопило радикальне угруповання Талібан.

– У Києві побоюються, що так само стрімко може бути відновлена “гегемонія Росії в Україні”, – пишуть у виданні.

На думку журналістів FT, під час зустрічі із Зеленським Байден має пообіцяти не дозволити РФ використовувати Північний потік-2 як інструмент тиску на Україну.

Також президенти України та США мають обговорити фінансові гарантії та допомогу в оборонному секторі.

– Після подій в Афганістані Байден повинен показати, що США все ще готові дотримуватися своїх обіцянок для країн, яких вони називають союзниками, – пишуть у FT.

Візит Зеленського до США

31 серпня, в української делегації на чолі з президентом стартували робочі зустрічі у США. Так, Зеленський уже відвідав Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та космічне агентство NASA.

На сьогодні, 1 вересня, запланована зустріч Зеленського і Байдена, яку двічі переносили.

Очікується, що на зустрічі порушать три питання: безпекове, енергетичної безпеки та реформ в Україні.

Детальніше про те, чого очікувати від візиту Зеленського до США та переговорів із Байденом – у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Financial Times