Приїзд президента України Володимира Зеленського до США – це перевірка обіцянок підтримки та інвестицій, які керівництво Білого дому робило сім років тому.
Про це пише видання Financial Times (FT) у редакційній колонці.
У виданні згадують про візит Джо Байдена в Україну у квітні 2014 року у ролі віце-президента, а також його обіцянку.
– Тоді після революційних подій на Майдані, анексії Криму Росією та початку війни на сході України колишній віце-президент пообіцяв, що Америка буде другом і партнером України в протистоянні РФ і в просуванні реформ, – пишуть у FT .
На думку журналістів, тепер, через сім років, зустріч тепер уже глави Білого дому Байдена і президента України Володимира Зеленського покаже, наскільки обіцянки відповідають дійсності.
Окрім того, FT пише, що зустріч двох лідерів відбудеться на тлі “приниження Америки” в Афганістані та домовленостей Байдена з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка дала зелене світло російському газопроводу Північний потік-2.
Важливим фактом для України є і виведення американських військ з Афганістану, де 15 серпня владу захопило радикальне угруповання Талібан.
– У Києві побоюються, що так само стрімко може бути відновлена “гегемонія Росії в Україні”, – пишуть у виданні.
На думку журналістів FT, під час зустрічі із Зеленським Байден має пообіцяти не дозволити РФ використовувати Північний потік-2 як інструмент тиску на Україну.
Також президенти України та США мають обговорити фінансові гарантії та допомогу в оборонному секторі.
– Після подій в Афганістані Байден повинен показати, що США все ще готові дотримуватися своїх обіцянок для країн, яких вони називають союзниками, – пишуть у FT.
Візит Зеленського до США
31 серпня, в української делегації на чолі з президентом стартували робочі зустрічі у США. Так, Зеленський уже відвідав Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та космічне агентство NASA.
На сьогодні, 1 вересня, запланована зустріч Зеленського і Байдена, яку двічі переносили.
Очікується, що на зустрічі порушать три питання: безпекове, енергетичної безпеки та реформ в Україні.
Детальніше про те, чого очікувати від візиту Зеленського до США та переговорів із Байденом – у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Financial Times