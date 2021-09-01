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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Зустріч з Байденом і представниками бізнесу: графік Зеленського у США 1 вересня

володимир зеленський

2 вересня президент України Володимир Зеленський, який наразі перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах, зустрінеться з представниками великого американського бізнесу. Серед гостей керівники Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin та інші.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.  Після цього президент разом з першою леді відвідає Арлінгтонський цвинтар та Музей Голокосту.

Приблизно о 14.00 за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у складі делегацій та віч-на-віч.

Після того в Капітолії запланована зустріч із представниками Конгресового українського кокусу. А насамкінець Володимир Зеленський та перша леді візьмуть участь у відкритті Українського дому.

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена пройде в Овальному кабінеті Білого дому. Початок переговорів запланований на 21.00 за київським часом. За попередніми даними, розмова триватиме максимум 2,5 години.

Водночас про можливий спільний брифінг двох лідерів після переговорів досі нічого невідомо.

Джерело: Сергій Никифоров

Фото: Офіс президента

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