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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

Для постраждалих від російської агресії: США виділять Україні $45 млн

Блинкен

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки $45 млн в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За його словами, гроші підуть на підтримку 3,4 млн громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії на території окупованих регіонів Донбасу.


Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виділять Україні економічну допомогу в розмірі $3 млрд, частину яких буде витрачено на закупівлю протитанкових керованих ракет Javelin.

Відповідний меморандум було підписано між Міністерством економіки України та американським Експортно-імпортним банком.

Сума – початкова та згодом її може бути збільшено.

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Фото: Урядовий портал

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