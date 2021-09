Для постраждалих від російської агресії: США виділять Україні $45 млн

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки $45 млн в якості гуманітарної допомоги.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

За його словами, гроші підуть на підтримку 3,4 млн громадян України, які постраждали внаслідок російської агресії на території окупованих регіонів Донбасу.

The U.S. is providing an additional $45 million in humanitarian assistance to the people of Ukraine. This assistance enables our humanitarian partners to support many of the estimated 3.4 million Ukrainians in need.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 2, 2021