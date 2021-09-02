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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Підтримка була, термінів не було – Зеленський про переговори з Байденом щодо НАТО

Володимир Зеленський

США підтримують вступ України до НАТО, однак про конкретні терміни поки що не йдеться.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з Джо Байденом у Білому домі 1 вересня.

– Підтримка була, термінів не було. Ми багато говорили про НАТО, про місце та роль України в цьому Альянсі, окрім слів та змін до Конституції. Президент США підтримує надання Україні членства в НАТО, але яким буде шлях, зараз мені складно сказати, – зазначив Володимир Зеленський.

Загалом, стверджує глава держави, під час зустрічі не було імпровізації та несподіваних питань.

– Ми дотримувались тих питань, у яких зацікавлені, – лаконічно зазначив Володимир Зеленський.

Натомість американська преса повідомляє про те, президент України розчарований ваганнями західних союзників схвалити пропозицію приєднатися до НАТО, що дало б більше захисту від Росії.

Також у ЗМІ повідомляють, що Зеленський не погодився з коментарями Байдена про те, що країні потрібно “очиститися від корупції”, перш ніж розглядати питання про членство.

Зустріч президентів України та США тривала протягом двох годин в Овальному кабінеті Білого дому 1 вересня.

За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.

Зеленський став другим європейським лідером після канцлера Німеччини Ангели Меркель, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена.

2 вересня президент України зустрінеться із СЕО компанії Apple Тімом Куком та представниками венчурних фондів Кремнієвої долини, а також виступить у Стенфордському університеті й ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.

Фото: Офіс президента

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