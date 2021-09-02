США підтримують вступ України до НАТО, однак про конкретні терміни поки що не йдеться.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з Джо Байденом у Білому домі 1 вересня.

– Підтримка була, термінів не було. Ми багато говорили про НАТО, про місце та роль України в цьому Альянсі, окрім слів та змін до Конституції. Президент США підтримує надання Україні членства в НАТО, але яким буде шлях, зараз мені складно сказати, – зазначив Володимир Зеленський.

Загалом, стверджує глава держави, під час зустрічі не було імпровізації та несподіваних питань.

– Ми дотримувались тих питань, у яких зацікавлені, – лаконічно зазначив Володимир Зеленський.

Натомість американська преса повідомляє про те, президент України розчарований ваганнями західних союзників схвалити пропозицію приєднатися до НАТО, що дало б більше захисту від Росії.

Також у ЗМІ повідомляють, що Зеленський не погодився з коментарями Байдена про те, що країні потрібно “очиститися від корупції”, перш ніж розглядати питання про членство.

Зустріч президентів України та США тривала протягом двох годин в Овальному кабінеті Білого дому 1 вересня.

За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України й США.

Зеленський став другим європейським лідером після канцлера Німеччини Ангели Меркель, який відвідав Білий дім після інавгурації Байдена.

2 вересня президент України зустрінеться із СЕО компанії Apple Тімом Куком та представниками венчурних фондів Кремнієвої долини, а також виступить у Стенфордському університеті й ознайомиться з роботою національної гвардії Каліфорнії.