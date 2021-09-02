Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що очільник США Джо Байден відвідає Україну з візитом. Про це він заявив під час брифінгу після їхньої зустрічі в Сполучених Штатах 1 вересня.

На запитання журналістів, чи обговорили глави держав подробиці візиту, Зеленський зізнався, що це питання не порушувалось.

– Чесно скажу, те, що треба було обговорити більш детально візит президента США, я згадав після зустрічі. Але до цього наші команди комунікували щодо візиту, зокрема й телефоном. Я думаю, що президент приїде. Він багато разів був в Україні, – сказав Зеленський.

Також під час брифінгу глава держави анонсував візит до України міністра оборони США. Із Ллойдом Остіном продовжать переговори щодо оборонної підтримки та питання безпеки на Чорноморському узбережжі.

Зустріч із очільником Пентагону у Володимира Зеленського відбулася під час візиту до США.

Глава держави заручився підтримкою Штатів у прагненні вступити до НАТО. Зокрема, Ллойд Остін наголосив, що Україна може розраховувати на підтримку з боку США у боротьбі з російською агресією.

Країни підписали угоду про співробітництво в оборонній сфері. Крім того, США пообіцяли виділити $60 млн військової допомоги Україні.