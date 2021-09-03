Кримська платформа повернула окупацію півострова у міжнародний порядок денний – Боррель

Інавгураційний саміт Кримської платформи, який 23 серпня пройшов у Києві, є потужним сигналом про повернення питання щодо деокупації Криму в міжнародний порядок денний.

Таку думку висловив верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

Він нагадав, що ЄС був представлений на саміті президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

– Усі країни-члени ЄС також були представлені, багато хто з них на дуже високому рівні. ЄС як і раніше підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Нехай не буде сумнівів: Крим – це Україна, – наголосив Боррель.

За його словами, саміт Кримської платформи – привід для членів Євросоюзу й інших партнерів України задуматися, яким чином вони можуть допомогти людям, які постраждали від російської окупації півострова, а також сприяти реінтеграції українських ветеранів у суспільство.

Дипломат додав, що саме цей напрямок є пріоритетним для ЄС. Крім того, Євросоюз надасть Україні підтримку щодо зміцнення інформаційної стійкості, особливо в тих регіонах, які Росія старанно намагається дестабілізувати.

– Ми продовжимо піднімати питання порушень прав людини, зокрема щодо кримських татар, політичних переслідувань, примусового призову і мілітаризації півострова, – резюмував Боррель.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель планувала особисто бути присутньою на інавгураційному саміті Кримської платформи.

За його словами, в графіку глави німецького уряду 23 серпня було заброньовано для відвідування цього заходу.

Кулеба додав, що в ситуацію втрутилися внутрішні проблеми ФРН, через які канцлер змушена була відмовитися від відвідування Кримської платформи.