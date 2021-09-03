Путін незабаром може випробувати Україну і Захід на міцність – екс-заступник генсека НАТО

Протягом найближчих місяців президент Росії Володимир Путін може випробувати Україну і Захід на міцність новою військовою агресією.

Таке припущення висловив колишній заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

Він зазначив: Путін може подумати, що Сполучені Штати відходять від свого глобального лідерства. Тому, на думку Александра Вершбоу, вони могли б надати Україні більшу військову підтримку.

– Він (Путін, – Ред.) може захотіти випробувати і нас, і Україну новою агресією впродовж наступних місяців. Тому я хотів би бачити більш потужний пакет допомоги, – сказав Вершбоу.

Крім того, екс-заступник генсека НАТО вважає, що американський уряд повинен не тільки заявами, а й практичними кроками підтримати євроатлантичні прагнення України. А країнам-членам Альянсу варто активніше допомагати Україні на двосторонній основі, щоб показати, що Росія заплатить високу ціну, якщо почне нову агресію.

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США відбулася 1 вересня. За підсумками переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства країн.

Серед іншого, вона передбачає надання безпекової допомоги для України у розмірі $60 млн, що включає бронебійні системи Джавелін та інше оборонне летальне й нелетальне обладнання, яке допоможе Україні захиститися себе від російської агресії.

Також у заяві сторони закликають РФ виконати зобов’язання щодо припинення вогню на Донбасі та докласти зусиль для завершення війни на Сході України.

Джерело: Київський безпековий форум