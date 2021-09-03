Співпраця у сферах оборони, медицини і агрополітики: Україна і США підписали низку угод

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський разом з українською делегацією підписали низку важливих угод, серед яких Меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США щодо комерційного співробітництва.

В межах цього документа планується розробка та імплементація комерційних проектів, а також участь у державних закупівлях в Україні та США. Ключова увага приділятиметься співпраці в енергетиці, включно з підтримкою цілей України з енергетичного переходу та декарбонізації, в інфраструктурі, розвитку цифрової економіки, оборонній сфері, кібербезпеці та галузі охорони здоров’я.

Три угоди на загальну суму $2,5 млрд уклав державний концерн Укроборонпром. Документи стосуються співпраці з американськими оборонними компаніями.

Міністерство аграрної політики та продовольства підписало Меморандум про взаєморозуміння з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо фінансування іригаційних проектів.

Ця домовленість дасть змогу залучати міжнародні інвестиції для відновлення державних магістральних каналів, насосних станцій та внутрішньогосподарських систем, зокрема для організацій водокористувачів.

Також Мінагрополітики підписало Меморандум про взаєморозуміння з американською компанією Lindsay щодо виробництва іригаційного обладнання в нашій країні.

Крім того, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко уклав у США важливі домовленості про співпрацю для української системи охорони здоров’я з лідерами світового ринку, серед яких компанії General Electric, Medtronic та MSD.

Зокрема Міністерство охорони здоров’я та компанія MSD обговорюють потенційне постачання Молнупіравіру – препарату-кандидата для лікування пацієнтів з коронавірусом, який наразі перебуває на третій стадії клінічних випробувань.