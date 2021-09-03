У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Моффет-Філд у Каліфорнії.

Зустріли українського лідера державними гімнами України та США у виконанні військового оркестру.

Заступник губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувач Національної гвардії штату Девід Болдвін ознайомили Зеленського з діяльністю Нацгвардії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія України та ЗСУ.

Йому показали озброєння й техніки нацгвардійців. Американські військові продемонстрували тренувальні вправи з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування.

Наприкінці зустрічі президент України подякував командуванню Нацгвардії Каліфорнії за теплий прийом і висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії з ЗСУ.

З гімном України: як Зеленського зустріли на авіабазі в Каліфорнії / 7 фотографий

Цього ж дня Володимир Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті та відповів на запитання викладачів та студентів.

А ще була змістовна розмова з керівником компанії Apple Тімом Куком у Купертіно і зустрічі з представниками венчурних фондів Кремнієвої долини, українськими засновниками стартапів.