З гімном України: як Зеленського зустріли на авіабазі в Каліфорнії

У рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський відвідав авіабазу Національної гвардії Моффет-Філд у Каліфорнії.
Зустріли українського лідера державними гімнами України та США у виконанні військового оркестру.
Заступник губернатора Каліфорнії Елені Куналакіс та командувач Національної гвардії штату Девід Болдвін ознайомили Зеленського з діяльністю Нацгвардії, з якою активно співпрацюють Національна гвардія України та ЗСУ.
Йому показали озброєння й техніки нацгвардійців. Американські військові продемонстрували тренувальні вправи з порятунку постраждалих гелікоптером з елементами десантування.
Наприкінці зустрічі президент України подякував командуванню Нацгвардії Каліфорнії за теплий прийом і висловив сподівання щодо поглиблення взаємодії з ЗСУ.
Цього ж дня Володимир Зеленський виступив із промовою у Стенфордському університеті та відповів на запитання викладачів та студентів.
А ще була змістовна розмова з керівником компанії Apple Тімом Куком у Купертіно і зустрічі з представниками венчурних фондів Кремнієвої долини, українськими засновниками стартапів.