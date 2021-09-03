Зеленський пояснив, чому подвійне громадянство в Україні неможливе

Зараз Україна не може ввести подвійне громадянство, оскільки Росія проводить примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Стенфордському університеті, відповідаючи на запитання українців з діаспори про те, як вони можуть отримати громадянство України, не втрачаючи громадянство США.

Глава держави сказав, що сам виступає за подвійне громадянство, і, якби зараз був мирний час, Верховна Рада проголосувала б за введення відповідного закону в інтересах українців із діаспори.

– Це дуже складне питання саме через російську паспортизацію. Деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське, а ми повинні сьогодні дуже серйозно захищати наші кордони, – пояснив Зеленський.

За його словами, країна-агресор роздала на окупованих територіях вже близько 600 тис. російських паспортів, але питання подвійного громадянства залишається актуальним і розглядається народними депутатами.

Ще на початку березня 2021 року в МЗС заявили, що українці зможуть отримати подвійне громадянство з країнами Євросоюзу та іншими країнами, які не становлять для України загрози. Звісно, Росія до цього переліку не потрапить. Поки що все на рівні розробки законопроектів.

Водночас посадовцям в Україні не дозволять мати подвійне громадянство. 23 липня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким у деклараціях чиновників повинна відображатися інформація про відсутність у них громадянства іноземної держави, а також документів, що дають право на постійне проживання на її території.