1 вересня відбулася довгоочікувана зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена. Вона кілька разів переносилася та тривала замість 45 хвилин цілих дві години. Однак експерти впевнені, що попри усі перешкоди, глава української держави таки привіз із Вашингтона кілька політичних дивідендів.

Зеленський їхав до головного стратегічного партнера з цілим кейсом запитань – від безпеки до ядерної енергетики. Але очевидно, що ключовий момент, де нам потрібна допомога Штатів – це протидія російській агресії. І тут Зеленський отримав від Байдена підтримку не лише на словах. Укладено кілька нових оборонних угод.

– Ми відновили роботу комісії з питань стратегічного партнерства між нашими країнами. Ми також створили нові стратегічно-оборонні рамки, надаємо новий пакет безпекової допомоги на суму $60 млн, – підсумував зустріч Джо Байден.

Усе це Вашингтон робить не просто так. Росія й далі зосереджує свою військову потугу на наших рубежах і зовсім скоро проведе спільні з Білоруссю навчання Захід-21, тому у Білому домі хочуть мінімізувати будь-які провокації Кремля та збільшують ціну для потенційної агресії.

Але під час вашингтонської зустрічі вкотре стало зрозуміло, що далі фінансово-військової допомоги Києву Штати проти Росії не підуть. Зеленський знову закликав США напряму приєднатися до політичного врегулювання російсько-української війни на Донбасі й хоча б у якомусь вигляді приєднатися до Нормандського формату, або ж запровадити інший, у якому буде присутній Вашингтон.

Але найделікатнішим питанням для американської влади лишається план дій Києва щодо членства у НАТО. І тут поки ми не отримали жодної конкретики. Схоже, США, з огляду на позицію Берліна та Парижа, вирішили не дратувати Москву. Тому правильним вектором лишається розбудова власної армії та приведення її до стандартів НАТО.

Ще однією ключовою темою обговорень став Північний потік-2. Тут США проявили себе більш упевнено та залишили за собою право тиску на Москву та Берлін.

– Якщо ми говоримо про Північний потік-2. Знову ж таки, він буде добудований цього року. Але американці залишили за собою такий собі дамоклів меч над цим потоком. І вони можуть у будь-який момент вводити наступні санкції проти дій росіян або їхніх контрагентів в Європі. Якщо вони будуть, скажімо так, суперечити інтересам США, – каже політолог Вадим Денисенко.

Також Байден підтвердив, що Америка буде інвестувати в Україну. Штати готові вкласти у нашу країну протягом наступних 10 років $100 млрд. Від нас же вимагається продовжувати рух змін – запроваджувати реформи та боротися з корупцією.

Ще одним позитивним сигналом для України стала негативна реакція Кремля на зустріч двох лідерів. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав цей візит карбуванням дружби Києва та Вашингтона проти Москви. Навряд чи Росію також порадувала заява Байдена про те, що він хоче знову відвідати Україну, вшосте за свою політичну кар’єру, але вперше у якості президента США.