Протидія російській агресії: Кулеба зустрівся з делегацією Конгресу США

Глава МЗС Дмитро Кулеба підбив підсумки візиту Володимира Зеленського до США під час переговорів із делегацією Конгресу на чолі з сенатором Ліндсі Гремом.

– Домовленості, досягнуті під час візиту, вивели стратегічне партнерство України та США на якісно новий рівень, насамперед у сфері безпеки, оборони, енергетики, інвестицій, підтримки реформ, – вважає дипломат.

У свою чергу, Грем наголосив, підтримка України в протидії агресії РФ та проведенні реформ залишається одним із питань, яке об’єднує демократів та республіканців.

Сенатор запевнив у готовності Конгресу і надалі підтримувати Україну у питанні відновлення територіальної цілісності, зміцнення обороноздатності.

Вони обговорили загрози Північного потоку-2 та конкретні кроки, які не дозволять РФ використовувати енергетику як геополітичну зброю.

Кулеба зупинився на безпекових викликах в Азово-Чорноморському регіоні:

– Росія становить загрозу не лише для нашої держави, але і для безпеки всієї євроатлантичної спільноти. Агресивні дії Росії в Чорному та Азовському морях вимагають рішучої відповіді міжнародної спільноти.

Міністр закликав американських конгресменів сприяти посиленню тиску на Кремль з метою негайного звільнення всіх незаконно утримуваних осіб.

2 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена. Президенти України та США говорили про безпекові питання, членство у НАТО, війну на сході України та проект Росії Північний потік-2.

За підсумками зустрічі Зеленський та Байден оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства між Україною та США.