Росія зупинилась лише раз: Леонід Кучма про головні виклики перед Україною та світом

Президент України (1994-2005) Леонід Кучма вважає головним сучасним викликом для Києва експерименти Москви з червоними лініями, адже Україна не захищена, хоча б теоретично, принципом країн НАТО – один за всіх, усі за одного.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Ukraine to NATO напередодні 30-річчя проголошення незалежності країни.

За його словами, принципи, закладені ще під час так званої холодної війни щодо ядерного стримування, оберігають планету вже щонайменше 60 років, проте загроза полягає у тому, що будь-якої миті це може скінчитися.

– Усі ці роки діяли жорсткі правила гри, які ніхто не порушував. Але тепер з’явився гравець абсолютно нового типу. Це Росія Путіна. Вона постійно випробує Захід на піддатливість, вона кожним наступним кроком тестує його на глибину порушення правил, яку він їй дозволить. І вона діє досить успішно. Росія авторитарна та консолідована – Захід важко збирається до купи у пошуках консенсусу. Росія лякає – Захід лякається. Росія наступає – Захід задкує, – пояснив він.

Леонід Кучма вбачає небезпеку в тому, що з кожним новим агресивним кроком Росії червона лінія відсувається вглиб.

– Росія вже вголос говорить про можливість та виправданість застосування тактичної ядерної зброї у локальних конфліктах. Я побоююся, що так і ядерне стримування може опинитися під питанням. Тепер може запанувати абсолютно інший принцип: я робитиму все, що захочу, бо знаю, що ядерної зброї у відповідь ти все одно не застосуєш, – наголосив президент України (1994-2005).

І у цій ситуації, на його думку, Україна має вигляд незахищеної порівняно з країнами-членами НАТО, і може розраховувати лише на власні сили.

– Тому головний виклик — стратегічна невизначеність у світі та вразливість нашої геополітичної позиції в епіцентрі “великої гри”. Єдиний спосіб захиститися – продовжувати інтегруватися у євроатлантичний безпековий контур, але паралельно невпинно посилювати власну обороноздатність, готуватися, тренуватися, модернізуватися, – підсумував Леонід Кучма.

Джерело: Президентський фонд Леоніда Кучми Україна