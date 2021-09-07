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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Санкції проти Північного потоку-2 не можна послаблювати: Зеленський сенаторам США

Зеленський з сенаторами

Президент Володимир Зеленський подякував членам делегації Конгресу США, яка перебуває з візитом у Києві, за всебічну підтримку зусиль України у протидії агресії РФ.

Сторони торкнулися й інших безпекових питань – майбутнього членства України в НАТО та російського проекту Північний потік-2.

– Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на Північний потік-2 має бути збережений, – наголосив Зеленський.

Він ознайомив американських сенаторів з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар’їнки та Золотого.

А ще сторони обмінялися думками щодо навчань збройних сил Росії та Білорусі Захід-2021, які є безпековим викликом для регіону.

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Під час зустрічі у Білому домі 1 вересня президент США Джо Байден пообіцяв українському колезі Володимиру Зеленському ввести нові санкції проти РФ, якщо Кремль спробує використовувати Північний потік-2 в якості економічного зброї.

Чинний контракт на транзит блакитного палива з Росії в ЄС через Україну завершиться в 2024 році.

У Газпромі вже висловили готовність продовжити контракт і після цієї дати, проте на нових умовах.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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