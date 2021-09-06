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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Це тільки початок: що буде після зустрічі Зеленського та Байдена

Зеленський Байден

Зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена  має велику символічну вагу, втім, нею все не обмежується.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Ця зустріч стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки тем. У Комісії стратегічного партнерства обговорюватимуть широкий спектр проблем, але паралельно відбуватиметься діалог щодо енергетики та клімату.

За її словами, детальної програми засідання КСП ще немає, але вона охоплюватиме низку проблем: безпека, реформи, енергетика, бізнес та інвестиції.

– Я впевнена, що всі питання потраплять до програми зустрічі, – наголосила дипломат.

Квін повідомила, що будуть окремі перемовини щодо безпекових питань, торгівлею опікуватиметься консультативна група з торгівлі та інвестування.

– Перемовини розпочнуться восени цього року або на початку наступного.

На цих зустрічах наші експерти спільно працюватимуть для поглиблення відносин між країнами, – розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні.

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За підсумками зустрічі Зеленського та Байдена 1 вересня сторони оприлюднили спільну заява щодо стратегічного партнерства України та США.

Вона містить п’ять розділів і стосується сфер безпеки, зокрема енергетичної, а також оновлення стратегічного партнерства.

Один із головних пунктів – поновлення роботи Комісії стратегічного партнерства (КСП), її переорієнтують та забезпечать ресурсами для подолання викликів XXI століття.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Офіс президента

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