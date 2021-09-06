Зустріч лідерів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена має велику символічну вагу, втім, нею все не обмежується.

Про це заявила тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

– Ця зустріч стане початком до набагато більш інтенсивного раунду перемовин щодо низки тем. У Комісії стратегічного партнерства обговорюватимуть широкий спектр проблем, але паралельно відбуватиметься діалог щодо енергетики та клімату.

За її словами, детальної програми засідання КСП ще немає, але вона охоплюватиме низку проблем: безпека, реформи, енергетика, бізнес та інвестиції.

– Я впевнена, що всі питання потраплять до програми зустрічі, – наголосила дипломат.

Квін повідомила, що будуть окремі перемовини щодо безпекових питань, торгівлею опікуватиметься консультативна група з торгівлі та інвестування.

– Перемовини розпочнуться восени цього року або на початку наступного.

На цих зустрічах наші експерти спільно працюватимуть для поглиблення відносин між країнами, – розповіла тимчасово повірена у справах США в Україні.

За підсумками зустрічі Зеленського та Байдена 1 вересня сторони оприлюднили спільну заява щодо стратегічного партнерства України та США.

Вона містить п’ять розділів і стосується сфер безпеки, зокрема енергетичної, а також оновлення стратегічного партнерства.

Один із головних пунктів – поновлення роботи Комісії стратегічного партнерства (КСП), її переорієнтують та забезпечать ресурсами для подолання викликів XXI століття.