Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від коронавірусу громадянам, які не зробили щеплення. Про це міський голова заявив під час наради в Івано-Франківський міській раді.

Директор департаменту соціальної політики Василь Семанюк доповів, що з початку року 3 814 жителів отримали понад 11 млн грн допомоги на лікування від Covid-19.

Марцінків запропонував перепитувати громадян, які хочуть отримати виплати, чи вакцинувалися вони перед хворобою.

– Тепер, якщо звертаються за матеріальною допомогою, будь ласка, вказуйте, були вакциновані чи ні… Якщо людина була вакцинована і захворіла, то зрозуміло. А якщо людина не скористалася цим правом і звертається по матеріальну допомогу… Коли не було вакцини, то зрозуміло.

Мер наголосив, що від вакцинації залежатиме матеріальна допомога.

Раніше Руслан Марцінків наказав усім працівникам міської ради вакцинуватися від коронавірусу. Виняток становитимуть ті, хто має протипоказання та отримав відповідну довідку в лікарні.

Мер Івано-Франківська дав підлеглим на вакцинацію два тижні. У разі відмови він пригрозив звільненням та позбавленням премій.

Станом на 7 вересня 2021 року, в Івано-Франківській області зафіксовано 56 нових випадків коронавірусу. Вакцину отримали понад 231 тис. осіб.

Фото: Руслан Марцінків