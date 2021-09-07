7 вересня парламентарі відкрили шосту сесію Верховної Ради дев’ятого скликання. Триватиме вона до 21 січня 2022 року.

Відповідно до календарного плану, у режимі пленарних засідань парламент працюватиме 10 тижнів.

Ще шість буде присвячено роботі в комітетах, комісіях, депутатських фракціях та групах.

На роботу з виборцями в депутатів буде чотири тижні.

Пленарні засідання триватимуть під час першого робочого тижня до 10 вересня включно.

На порядок денний 7 вересня винесено 27 питань.

Під час першого читання депутати розглянуть зміни до Митного, Податкового та Кодексу цивільного захисту.

У другому читанні – зміни до Бюджетного кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

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