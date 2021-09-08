Україна потребує більшої підтримки з боку США – екс-заступник генсека НАТО

Україні потрібна більша підтримка з боку США для стримування нових російських провокацій. Йдеться не лише про протитанкові ракетні системи Джавелін, а й про безпілотні апарати, системи берегової оборони, ракетне обладнання.

Таку думку висловив екс-заступник генсека НАТО Александер Вершбоу, звернувши увагу на фактор тривалого нарощування російських військ уздовж кордонів з Україною і застосування тактики залякування з боку РФ.

Крім того, він нагадав, що Росія не припиняє провокацій у регіонах Чорного й Азовського морів.

– Останнє виділення США додаткових $60 млн на оборону для України – це досить добре. Однак упродовж останніх кількох місяців обставини суттєво змінилися. Адже загроза й небезпека досі зберігаються, – зауважив дипломат.

1 вересня Україна і США підписали Стратегічну оборонну рамкову угоду, яка створює основу для посилення співробітництва країн у сфері оборони та безпеки, зокрема кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією та протидії російській агресії.

Новий пакет допомоги обсягом $60 млн включає бронебійні системи Джавелін та інше оборонне летальне й нелетальне озброєння, яке допоможе Україні захищати себе.