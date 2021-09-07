Україна має на меті – вступ до Альянсу, а статус основного союзника поза НАТО (MNNA) це для країн, які не планують вступити до нього.

Про це заявила український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова, коментуючи ініціативу народний депутатів звернутися до Штатів із проханням про надання такого статусу Україні.

– MNNA – статус для країн, які не планують чи не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас, – зауважила посол.

За її словами, Україна визначилась, що головна її мета – членство в НАТО.

– Це єдине системне та інституційне вирішення для безпеки нашої країни. Це записано в нашій Конституції, – додала Маркарова.

Водночас посол відмітила – українська сторона вже має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає великі шанси для посиленої співпраці з Альянсом та розбудови спроможностей армії України.

– Штати – стратегічний партнер, який не тільки активно допомагає нам розбудовувати наші спроможності, а й надає кошти та зброю, включно з летальною, – пояснила Маркова.

За її словами, під час візиту президента Володимира Зеленського до США сторони підписали дуже сильну рамкову угоду про основи оборонного партнерства, яка відкриває двері до конкретних великих проектів.

– І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США, – додала посол.

У середу, 8 вересня, Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання. Нардепи планують розглянути проект постанови про звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника поза НАТО.

31 серпня під час візиту української делегації до США у Пентагоні міністр оборони України Андрій Таран і глава американського Міноборони Ллойд Остін підписали угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

Зокрема, документ передбачає розробку бази для створення загальних систем озброєння.

Раніше, у червні 2020 року Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Джерело: Оксана Маркарова