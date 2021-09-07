В анексованому Росією Криму незаконно утримують 125 громадян України, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

За словами Денісової, протиправні затримання українців на території окупованого півострова тривають. Нова хвиля незаконних арештів відбулася на початку вересня.

– Станом на сьогодні 125 наших громадян або заарештовані, або затримані, або відбувають покарання. І вчора це відбулося знову: три людини відправлені в СІЗО і чотири людини – від 10 до 15 днів відбуватимуть адмінарешт, – сказала омбудсмен.

Зокрема, 3 та 4 вересня в Криму було затримано заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Джеляла було затримано після обшуків, а потім російські силовики вивезли його з власного будинку.

7 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Росія свідомо і публічно переслідує кримських татар за етнічною ознакою.

За словами міністра, саме з цього починались різноманітні геноциди. і Росію потрібно зупиняти спільними зусиллями.

Кулеба зазначив, що в України досить обмежений список інструментів для цього, тому потрібно посилювати міжнародний тиск на Російську Федерацію.

Джерело: Людмила Денісова