Вражена її боротьбою: Кондратюк зустрілася з екс-віце-спікеркою Нацзборів Афганістану

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася з Фавзією Куфі – екс-віце-спікеркою Національних Зборів Афганістану.

Олена Кондратюк зазначила, що захоплюється Фавзією і її боротьбою, і додала, що виступ екс-віце-спікерки Національних Зборів Афганістану на Конференції про долю і права жінок викликає особливе захоплення:

– Сильна, вольова жінка, яка, водночас, тяжко переживає за свою країну, за свою родину, яка залишилася в Кабулі.

Фавзія знайшла найніжніші, найтепліші слова на адресу України, яка, за її словами, як ніхто допомогла афганському народу у непростий час. Таке не забувається.

Також Олена Кондратюк поділилася, що у розмові Фавзія Куфі зі сльозами на очах розповіла, як за години змінились прапори на будівлях її країни і звернулась з єдиним проханням – розповідати про те, що відбувається зараз в Афганістані та бути солідарними з жінками.

Віце-спікерка парламенту Олена Кондратюк наразі перебуває з візитом у Відні. Вона представляє Україну та Верховну Раду на п’ятій Всесвітній конференції спікерів парламентів. Офіційна делегація українського парламенту вперше з 2005 року бере участь у цьому заході, який проходить під егідою Міжпарламентського Союзу.

Учасниками заходу також є 130 парламентських делегацій з усього світу. На конференції обговорюють подолання наслідків пандемії Covid-19, досягнення сталого розвитку, боротьбу з бідністю, забезпечення добробуту людей через економічне відновлення.

Ще одна тема конференції, де Україна є визнаним лідером за прогресом на пострадянському просторі – це політична та економічна участь жінок, гендерна рівність і недискримінація за статевою ознакою.

За підсумками п’ятої Всесвітньої конференції спікерів парламентів очікується ухвалення спільної резолюції Керівництво парламентів за ефективніший мультилатералізм, що забезпечує мир та стійкий розвиток для людей і планети.

Також в Олени Кондратюк запланована серія двосторонніх зустрічей та робочих розмов з керівництвом парламентів Грузії, Польщі, Данії, Литви, Великої Британії, Хорватії та очільниками Міжпарламентського Союзу.

Фото: Олена Кондратюк