Глава ВАКС відзвітувала про роботу за два роки: скільки корупціонерів потрапили до в’язниць

За два роки роботи Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вироки трьом народним депутатам, двом депутатам місцевих рад, реальне покарання у вигляді позбавлення волі отримали 27 корупціонерів.

Про це заявила глава ВАКС Олена Танасевич в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

– Нині винесено 45 вироків, з яких сім – виправдувальні, 38, обвинувальні, і ще один в частині пред’явленого обвинувачення є виправдувальним, а в іншій частині – обвинувальним, – розповіла вона.

Танасевич зазначила, що серед звинувачувальних вироків 14 винесені на підставі угод про визнання провини.

– Реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до дев’яти років призначено 27 особам. Зараз на розгляді першої інстанції ВАКС перебувають 184 кримінальних проваджень за звинуваченням 440 осіб, – сказала голова ВАКС. Водночас вона уточнила, що за два роки роботи ВАКС винесені обвинувальні вироки стосовно трьох народних депутатів і двох депутатів місцевих рад, а вироки щодо колишніх і нинішніх міністрів не виносили.

Він також сказала, що очікування українців від діяльності суду – це кількість вироків.

– Але я не втомлююся повторювати, що правосуддя “на швидку руку” без ретельного дослідження та аналізу доказів очевидно не в інтересах громадянського суспільства. Ми прагнемо не гучних овацій, а досягти мети кримінального провадження: щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності мірою своєї вини, а кожен невинний не був засуджений, – заявила глава суду.

За її словами специфіка роботи суду дозволяє побачити реальні результати лише в довгостроковій перспективі.

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Фото: Олена Танасевич