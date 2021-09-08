Ініціатива щодо надання Україні статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) є несвоєчасною та не наближає нашу країну до членства в Альянсі.

Про це заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона нагадала, що на нещодавній зустрічі президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден визначили формат взаємодії з питань регіональної безпеки у Чорноморському регіоні. Зокрема йшлося про підтримку євроатлантичних прагнень України та співробітництво у межах Партнерства з розширеними можливостями в рамках НАТО.

– З погляду іміджу країни така ініціатива (щодо статусу основного союзника США поза НАТО, – Ред.), за лічені дні після зустрічі двох лідерів, виглядає як свідома і недалекоглядна політична диверсія, – наголосила Стефанішина.

Віце-прем’єр зазначила, що запропонована для розгляду у Верховній Раді ініціатива не проговорювалася на рівні лідерів держав та ні на крок не наближає Україну до конституційно закріпленого курсу на членство в НАТО.

Крім того, за словами Стефанішиної, Україна вже має набагато більше можливостей, ніж міг би дати нашій країні статус основного союзника США поза НАТО.

– Будьмо відвертими, ніяких гарантій статус основного союзника поза НАТО не дає. Афганістан теж є союзником поза НАТО. Гарантією безпеки України є реформований відповідно до стандартів та принципів НАТО сектор безпеки та оборони та посилення співпраці з НАТО на всіх рівнях, – пояснила віце-прем’єр.

Стефанішина нагадала, що в Конституції України закріплено стратегічний курс нашої країни на членство в НАТО. Крім того, статус партнера Альянсу з розширеними можливостями відкриває для України шлях до нарощення співпраці в оборонній сфері та в наукових розробках з усіма членами НАТО (а не лише із США).

– Хоча з юридичного погляду отримання статусу (союзника США поза НАТО, – Ред.) справді не перешкоджає набуттю членства в НАТО, його практична додана вартість дуже сумнівна, а ризики цілком реальні. Ми дамо додаткові аргументи тим, хто зараз у НАТО стримано реагує на прагнення України стати членом Альянсу. Це питання, впевнена, буде використане російською пропагандою як приклад нових хитань України, – підсумувала Стефанішина.

Що відомо про ініціативу нардепів?

У середу, 8 вересня, Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання. Нардепи розглянуть проект постанови № 5380 про звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника поза НАТО.

Ініціатором документа виступив нардеп від Європейської Солідарності Олексій Гончаренко.

Ініціативу вже прокоментувала посол України в США Оксана Маркарова. Вона пояснила, що статус основного союзника поза НАТО (MNNA) – це для країн, які не планують або ж не можуть вступити до Альянсу. Україна ж визначилася, що головна її мета – членство в НАТО.

Раніше, у червні 2020 року, Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями.

Джерело: Ольга Стефанішина

Фото: Кабінет міністрів