Пленарне засідання Верховної Ради 8 вересня розпочнеться традиційно о 10.00. Онлайн-трансляцію дивіться на Фактах ICTV.

Під час засідання народні депутати розглянуть законопроекти у першому і другому читаннях, а також питання ратифікації деяких постанов про вихід України з низки угод.

Зокрема, нардепи можуть погодити вихід України з угоди про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) в боротьбі з незаконною міграцією і угоди про спільний аграрний ринок.

Крім того, на порядку денному парламенту розгляд проекту постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів у Державну Думу Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму та Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частині Донецької та Луганської областей.

Також у другому читанні нардепи розглянуть проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї.