Рада не підтримала звернення до Конгресу США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО

Депутати не підтримали постанову №5380 про звернення Верховної Ради до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA).

За проголосували лише 24 нардепи, проти – 163.

Статус основного союзника Сполучених Штатів поза НАТО передбачає, що Америка має тісні стратегічні і військові відносини з країнами, які не є членами Альянсу.

Наразі його мають 17 країн, серед яких Афганістан, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс.

Відповідну ініціативу не підтримали не лише нардепи, а й український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова. Свою позицію вона пояснила тим, що мета України – вступ до Альянсу, а статус основного союзника поза НАТО (MNNA) – це для країн, які не планують вступити до нього.

Крім того, українська сторона вже має статус партнера НАТО з розширеними можливостями, який надає великі шанси для посиленої співпраці з Альянсом та розбудови спроможностей армії України.

Водночас політолог Олексій Якубін пояснив, що цей статус не гарантує 100% безпеку, а тільки створює можливості для більших контактів у військово-політичному аспекті зі Штатами.

Крім того, він надається тим країнам, які або не можуть вступити до Альянсу, або перебувають за межами Європи.