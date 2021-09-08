Рада ухвалила за основу законопроект щодо захисту прав інвесторів незавершеного будівництва

У середу, 8 вересня, Верховна Рада схвалила у першому читанні проект закону, що унеможливлює продаж квартир у новобудовах до отримання дозволу на будівництво.

Законопроект №5091 підтримали 322 народних депутати.

Відповідний проект закону дозволяє отримувати право на виконання будівельних робіт і реєструвати право власності на об’єкт будівництва та його частини (квартири, гаражі, машиномісця тощо).

Також документ передбачає:

введення гарантованої частки будівництва об’єкта нерухомості на випадок, якщо замовник не зможе фінансувати завершення будівництва;

визначення особливостей операцій з незавершеними об’єктами будівництва, зокрема іпотеки, купівлі-продажу, нотаріального посвідчення.

Окрім того, проект закону пропонує вдосконалити процедуру продажу майбутніх об’єктів нерухомості через фонди фінансування будівництва і низку питань щодо забезпечення енергоефективності будівель.

Згідно з пояснювальною запискою, документ дозволить створити прозорий механізм залучення коштів фізосіб та юридичних осіб у будівництво, запобігти подвійному продажу приміщень, продажу об’єктів, на які не було підтверджено право на виконання будівельних робіт.

Законопроект також дозволить запобігати змінам технічних характеристик об’єкта будівництва без згоди осіб, які придбали приміщення у ньому.