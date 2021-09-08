Статус основного союзника США поза НАТО: що він передбачає і чи потрібен Україні

У середу, 8 вересня, під час позачергового пленарного засідання Верховна Рада планує розглянути проект постанови про звернення до американського Конгресу щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.

Навколо звернення виникло багато суперечливих моментів. Зокрема український посол у Вашингтоні Оксана Маркарова застерегла нардепів від цього наміру.

Факти ICTV розібрались, що дає статус основного союзника США поза НАТО та чи потрібен він Україні.

Що передбачає статус

У коментарі Фактам ICTV політолог Олексій Якубін пояснив, що цей статус не гарантує 100% безпеку, а тільки створює можливості для більших контактів у військового-політичному аспекті зі Штатами.

– Цей статус передбачає, що США напряму взаємодіють з країною у військовій сфері. Він дає можливість направляти військову допомогу, виділяти на це ресурси, задіювати за потреби американських військових, – додав експерт.

За словами Якубіна, статус не відповідає концепції, пов’язаній з членством у НАТО.

– НАТО – колективна стурктура. Там є зокрема стаття про спільну оброну. А статус – це безпосердньо про стосунки між країною та США. В окремих випадках можуть бути задіяні додаткові компоненти через США щодо Альянсу, – зазначив політолог.

Які країни отримують статус

За словами Якубіна, він надається тим країнам, які або не можуть вступити до Альянсу, або перебувають за межами Європи.

– У Європі немає жодної країни, яка б мала такий статус. Бо держави або вступають до НАТО, або є нейтральними країнами, або приєднуються до іншого військово-політичного блоку, – зауважив політолог.

Наразі 17 країн мають цей статус: Афганістан, Австралія, Бахрейн, Бразилія, Єгипет, Ізраїль, Японія, Йорданія, Корея, Кувейт, Марокко, Нова Зеландія, Пакистан, Філіппіни, Таїланд і Туніс, Тайвань, – повідомляється на сайті Держдепартаменту США.

Окрім того, як зазначив Якубін, Південна Корея та Японія мають ще військові бази Штатів на своїй території.

Яка процедура надання статусу

Процедура надання статусу здійснюється президентом Сполучених Штатів, пояснив політолог.

– Спочатку американський президент звертається до Конгресу, який у свою чергу протягом 30 днів розглядає пропозицію з приводу надання країні статусу, – додав експерт.

За словами Якубіна, сам Конгрес США не може ініціювати цей процес. Адже в межах американської системи це робить виключно президент.

Звернення парламенту до Конгресу США – чи потрібно це

На думку політолога, якби Україна реально хотіла отримати цей статус, то потрібно було б парламенту домовлятися з президентом США Джо Байденом, щоб він вніс цю пропозицію до Конгресу.

– Розгляд відповідного рішення виглядає як профанація. Парламент вже двічі голосував за таке зверення у 2014 та 2017 роках, але відповіді так і не отримав, – розповів Якубін.

Водночас експерт зауважує, якщо все-таки за це рішення проголосують і його розглядатиме Конгрес США – виникне двозначна ситуація.

– Україна хоче стати членом НАТО. А цей статус фактично говорить, що ми ніби вже і не прагнемо цього.

Чи допоможе статус Україні

Політолог переконаний, Україні цей статус глобально нічим не допопомже.

– Звісно, він викликатиме додаткове напруження у Росії, але від цього не стане наш регіон і ситуація в Україні безпечнішою, – зауважив експерт.

За словами Якубіна, якщо Київ сподівається разом зі статусом отримати стільки військової допомоги, як Афганістан, чи сподівається, що американські військові будуть активно задіяні на нашій території – це наївно, бо так не буде.