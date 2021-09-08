Підписання контрактів високого рівня та інших важливих двосторонніх документів у сферах оборонного партнерства, досліджень, розробок та випробувань, спільних космічних проектів та встановлення лінії захищеного зв’язку – заступник очільника Офісу президента Роман Машовець на зустрічі з тимчасово повіреною у справах США Крістіною Квін відзначив позитивні результати візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів.

Сторони погодилися, що тепер всі зусилля треба спрямувати на імплементацію оборонних реформ, розвиток сектору безпеки й оборони, сприяння США у наближенні України до членства в НАТО, посилення її кібербезпеки та залучення наших фахівців до багатосторонніх форматів співпраці.

Машовець подякував США за підтримку у сфері безпеки, надання допомоги ЗСУ та дорадчу допомогу.

Квін зі свого боку запевнила, що Вашингтон й надалі підтримуватиме Київ щодо гарантій безпеки та поглиблюватиме співробітництво, яке було політично закріплено під час візиту Зеленського.

1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. За її підсумками Україна і США підписали стратегічну оборонну рамкову угоду, яка створює основу для посилення співробітництва країн у сфері оборони та безпеки, зокрема кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією та протидії російській агресії.

Президент України готується до ще одного візиту в США. Він приїде на 76-у сесію Генасамблеї ООН, яка відкривається 14 вересня 2021 року в Нью-Йорку.