Енергетична безпека, верховенство права, протидія корупції, місце України у глобальній економіці та її європейські перспективи – це головні теми дискусій 11 вересня, другого дня форуму YES Brainstorming, організованого Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука.

Зважаючи на дату заходу, спікери говоритимуть про теракти 11 вересня 2001 року у США, які сталися 20 років тому, та їхні наслідки, а також – про перспективи міжнародної співпраці задля подолання глобальних загроз.

Форум YES Brainstorming на тему Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання відбудеться у Києві 9-11 вересня 2021 року. У заході візьмуть участь спікери з понад 20 країн світу.

Доповідачами другого дня будуть вищі офіційні особи та експерти з України, а також міжнародні діячі, зокрема:

Дарон Аджемоглу , професор Массачусетського технологічного інституту;

, професор Массачусетського технологічного інституту; Олена Білан , головний економіст Dragon Capital;

, головний економіст Dragon Capital; Юрій Вітренко , голова правління НАК Нафтогаз України;

, голова правління НАК Нафтогаз України; Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України;

секретар Ради національної безпеки та оборони України; Андрій Єрмак , керівник Офісу президента України;

, керівник Офісу президента України; Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS (СNN);

ведучий програми Fareed Zakaria GPS (СNN); Вольфганг Ішингер , голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки;

, голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки; T арас Качка , заступник міністра економіки України – торговий представник України;

, заступник міністра економіки України – торговий представник України; Керсті Кальюлайд , президент Естонії;

, президент Естонії; Александр Квасневський , президент Польщі (1995–2005), голова наглядової ради YES;

, президент Польщі (1995–2005), голова наглядової ради YES; Денис Малюська, міністр юстиції України;

міністр юстиції України; Сергій Плохій , професор Гарвардського університету;

, професор Гарвардського університету; Владислав Рашкован , заступник виконавчого директора МВФ;

, заступник виконавчого директора МВФ; Дмитро Разумков , голова Верховної Ради України;

, голова Верховної Ради України; Девід Рубенштейн , співзасновник та співголова правління The Carlyle Group;

, співзасновник та співголова правління The Carlyle Group; Стівен Сакур , ведучий програми HARDtalk на BBC;

, ведучий програми HARDtalk на BBC; Ольга Стефанішина , віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

, віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Джиліан Тетт , головний редактор та голова редакційної колегії Financial Times у США;

, головний редактор та голова редакційної колегії Financial Times у США; Ніл Фергюсон , старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордський університет;

, старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордський університет; Амос Хохштайн, старший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США, та інші.

10 вересня у форумі YES Brainstorming, який відбудеться у Києві з 9 до 11 вересня на території Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал, візьме участь президент України Володимир Зеленський.

У перший день експерти, лідери сьогодення і майбутнього України та найвідоміші мислителі світу зосередяться на глобальних викликах – мир, безпека, функціонування міжнародних союзів, еволюція міжнародної політики світових держав, зміни клімату, а також штучний інтелект та компанії – технологічні гіганти.