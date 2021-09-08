За політику США щодо України відповідатиме противниця Північного потоку-2 Робін Данніґан

У Держдепартаменті США визначилися із позицією наглядача за політикою США щодо Центральної та Східної Європи.

Дипломат Робін Данніґан відповідатиме за політику Сполучених Штатів щодо України та сусідів.

Робін Данніґан – противниця Північного потоку-2. Вона різко критикувала плани Росії щодо будівництва газогону до Німеччини дном Балтійського моря.

Тепер вона сприятиме формуванню політики щодо України, Білорусі та Молдови, а також Польщі, Угорщини та Чехії.

Останні три роки Данніґан працювала в посольстві США у Відні, спершу на посаді заступника голови місії, а згодом – повіреного у справах в Австрії.

На нову посаду Данніґан заступила 7 вересня.

Що відомо про Робін Данніґан – біографія політика

Данніґан отримала блискучу освіту. Вона закінчила Національний військовий коледж США, отримавши ступінь магістра наук в області стратегії нацбезпеки. Потім навчалася в Джорджтаунському університеті, де отримала ступінь магістра дипломатичної служби, а також у Каліфорнійському університеті в Берклі, до отримала ступінь бакалавра ділового адміністрування.

У Держдепартаменті США Данніґан працює 29 років.

На посаді дипломата відвідувала В’єтнам, Чилі, Туреччину, Кубу і Сальвадор, де активно працювала над просуванням енергетичних і торговельних інтересів США.

У 2014-2017 роках обіймала посаду заступника секретаря з енергетичної дипломатії у Бюро енергоресурсів Держдепу.

Протягом останніх трьох років була співробітником американського посольства у Відні: спочатку як заступник голови місії, потім повіреним у справах США в Австрії.

У Вашингтоні Данніган працювала директором Управління по Європі, Західній півкулі і Африці. Ще працювала по Близькому Сходу і в штаті держсекретаря в Операційному центрі.

Дипломат володіє іспанською мовою, а також розмовними турецькою і в’єтнамською.

У липні Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель офіційно домовилися про завершення будівництва газопроводу.

У вересні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським президент США гарантував запровадження санкцій проти Північного потоку-2 у разі виникнення енергетичної загрози Україні.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров переконаний, що США хочуть заблокувати проект, але зупинити його не зможуть.

Місяць тому президент США Джо Байден призначив Амоса Хохштайна представником Державного департаменту США з питань енергетики. Колишній член наглядової ради Нафтогазу відомий своєю критикою щодо Північного потоку-2.

Джерело: Держдеп США

Фото: Держдеп США