У середу, 8 вересня, народні депутати розглянуть низку законопроектів у першому і другому читаннях, а також деякі постанови.

Так, у другому читанні нардепи розглядатимуть законопроект №3881 про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

Також на порядку денному проект постанови про звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв’язку із незаконною підготовкою виборів у Державну Думу Російської Федерації у тимчасово окупованому Криму та Севастополі та з залученням до голосування громадян України з окупованої частині Донецької та Луганської областей.

Крім того, народні депутати розглядатимуть питання ратифікації кількох постанов про вихід України з деяких угод СНД (Співдружності Незалежних Держав).

А у першому читанні на розгляд винесений проект закону №5433 про внесення змін до закону України Про судоустрій і статус суддів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи і законопроект №5052 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету міністрів невластивих повноважень.

Також 8 вересня Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання. Відповідне розпорядження підписав спікер парламенту Дмитро Разумков на вимогу 153 народних депутатів.

Що розглядатимуть на позачерговому засіданні Верховної Ради 8 вересня – читайте на Фактах ICTV.