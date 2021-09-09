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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Антикорупційна політика і якість продуктів для дітей: що розгляне Рада 9 вересня

Верховна Рада

Чергове пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 ранку 9 вересня.

Під час нього народні депутати розглянуть низку важливих законопроектів та постанов.

На порядку  денному у першому читанні законопроект №5547 про лікарські засоби та проект закону №5719 про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів.

У першому читанні нардепи також звернуть увагу на такі важливі законопроекти: 

  • №5559, передбачає протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом;
  • №2805-д, законопроект про аграрні розписки, який має врегулювати їх обіг та функціонування (має проходити повторне перше читання);
  • №5851, проект закону про внесення зміни до Закону України про валюту і валютні операції щодо виконання банками функцій агентів валютного нагляду;
  • №5148 – законопроект, який має на меті підвищити якість харчових продуктів, які споживають діти.

У другому читанні, у четверг, нардепи розглянуть законопроект, який посилює адміністративну відповідальність за незаконну торгівлю пальним (№2515) та №3959-1, який передбачає запровадження в Україні Бюро економічної безпеки і вносить відповідні зміни у адміністративне та кримінальне законодавство.

Читайте: Список депутатів Верховної Ради 9 скликання

Окрім цього депутати обговорять проект закону №4135 про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

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