Апеляційний суд у РФ затвердив заочний вирок Чубарову

Позбавлення волі терміном на 6 років залишилося в силі – Третій апеляційний суд загальної юрисдикції в Сочі 9 вересня розглянув заяву обвинувачення і захисту на вирок главі Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Його адвоката Миколу Полозова суд відсторонив від захисту, він був присутній тільки як заявник апеляції.

Суд очікувано відхилив скаргу, тому сьогодні вирок набув чинності.

Полозов звернув увагу на те, що якщо раніше сторона обвинувачення просила збільшити термін покарання Чубарову з 6 до 9 років, то вже на самому суді прокурор від збільшення терміну відмовилася.

А призначений адвокат взагалі наполягала на скасуванні вироку через порушення права на захист.

Незважаючи на відсторонення від захисту, Полозов подав апеляцію на рішення так званого Верховного суду Криму від 1 червня 2021 року, який засудив Рефата Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму. І цю скаргу прийняли, і навіть дозволили йому ознайомитися з повним обсягом кримінальної справи.

– Далі касаційна інстанція – Четвертий касаційний суд загальної юрисдикції, що в Краснодарі. І вже тільки після нього – ЄСПЛ, – розповів Полозов.

1 червня підконтрольний російським окупантам “Верховний суд Криму” заочно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Йому також призначили 200 тис. рублів штрафу і 200 годин виправних робіт.

Окупанти звинувачують Чубарова в організації багатотисячного мітингу кримських татар і проукраїнських активістів під стінами парламенту АРК, який відбувся 26 лютого 2014 року.