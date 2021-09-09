Польща може почати видобувати природний газ у Західній Україні.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єрів України та Польщі Дениса Шмигаля й Матеуша Моравецького.

За словами Моравецького, таке рішення може допомогти Україні відокремитись від російського впливу і стати більш незалежною.

– Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу у Західній Україні, що дасть можливість ставати незалежними від Росії, – наголосив польський прем’єр.

Окрім цього Моравецький привітав українських колег із успішним проведенням Кримської платформи та вкотре наголосив, що Польща підтримує територіальну цілісність України та засуджує Російську Федерацію за її агресію.

За даними прем’єра, суд ЄС не дозволив російському Газпрому монополізувати експлуатацію газогону OPAL, який з’єднує Північний потік-2 з мережею європейських газогонів.

На думку Матеуша Моравецького, це дасть змогу Польщі стати газовим хабом.

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