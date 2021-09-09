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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Форум YES Brainstorming у Києві 10-11 вересня: онлайн-трансляція

ялтинська європейська стратегія

10 та 11 вересня 2021 року в Києві проходитиме форум YES Brainstorming, організований Ялтинською європейською стратегією (YES) та Фондом Віктора Пінчука. Усі дискусії транслюватимуться онлайн.

Пряма трансляція YES Brainstorming Після Covid = Перед катастрофою? Кроки до виживання буде доступна на офіційному YouTube-каналі Фонду Віктора Пінчука англійською та українською мовами.

Новий формат дискусії – це ексклюзивне інтерактивне спілкування між лідерами сьогодення та майбутнього України з декількома найвідомішими мислителями світу.

Детальніше про теми та спікерів першого та другого днів YES Brainstorming можна ознайомитись на сайті YES.

Подія проходитиме у Мистецькому Арсеналі з четверга, 9 вересня, до суботи, 11 вересня 2021 року.

Цього року з огляду на епідеміологічну ситуацію на більшості з панельних дискусій присутніми в залі будуть лише 50-70 учасників. Традиційна щорічна зустріч YES переноситься на 2022 рік.

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