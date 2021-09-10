Нещодавня поїздка президента України Володимира Зеленського до США була реалізацією зовнішньополітичної стратегії, а не простим візитом ввічливості.

Про це розповів сьогодні у Верховній Раді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, вперше візит українського лідера до Сполучених Штатів був таким комплексним та результативним.

– Щодо візиту президента до Сполучених Штатів. Вперше візит президента України до США був настільки комплексним та результативним. Це не був візит ввічливості. Це безпосередня реалізація нашої зовнішньополітичної стратегії, – наголосив Кулеба.

Міністр нагадав, що в США на найвищому рівні підтвердили підтримку України в боротьбі з російською агресією.

– На практиці це означає більш активне залучення Вашингтона до процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту та зміцнення обороноздатності нашої держави, – пояснив очільник МЗС.

Крім того, Кулеба зазначив, що уже скоро відбудеться засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства між Україною та США, яка до цього не засідала 3 роки. Саме ця комісія, за словами міністра, є інструментом отримання підтримки від Вашингтона у сфері оборони, безпеки, а також інвестицій.

– Відносини України та Сполучених Штатів після візиту президента Зеленського знаходяться у найвищій точці за багато років. Але це не кінець роботи, а початок якісно нового етапу, – запевнив Кулеба.

Він додав, що в Києві уже працюють на реалізацією десятків домовленостей, котрі були досягнуті під час візиту до Вашингтона.

Що відомо про візит Володимира Зеленського до США?

Володимир Зеленський разом із українською делегацією прибув із робочим візитом до США 31 серпня. Візит тривав декілька днів.

За цей час було підписано низку документів з американськими партнерами, зокрема угоду про співпрацю в сфері оборони та безпеки.

Президент України провів зустрічі із міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм, з керівником NASA Біллом Нельсоном, міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими американськими високопосадовцями.

1 вересня у Білому домі відбулася перша зустріч Володимира Зеленського із американським лідером Джо Байденом. Після переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства, яка складається з п’яти розділів. Про що в ній ідеться – читайте в матеріалі.