Окупація Криму залишається прямим викликом міжнародній безпеці – ЄС

Окупація Росією українського Криму – це прямий викликом міжнародній безпеці. Вона має серйозні наслідки для міжнародного правопорядку, покликаного захищати суверенітет усіх держав.

Таку позицію ЄС на засідання Генасамблеї ООН висловила постпред Словенії Аніта Піпан перед голосуванням за збереження в порядку денному сесії пункту Ситуація на тимчасово окупованих територіях України.

– Європейський Союз підтверджує свою рішучу підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми знову заявляємо, що не визнаємо і продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму Російською Федерацією, що є порушенням міжнародного права, – зазначила вона.

Крім того, країни Євросоюзу закликали Росію дотримуватися міжнародних стандартів у сфері прав людини в Криму. Вони вимагають надати повний, вільний і безперешкодний доступ міжнародним спостерігачам за дотриманням прав людини.

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що на сесії Генасамблеї ООН розглянуть ситуацію на окупованих територіях України.

За її словами, за збереження цього питання у порядку денному проголосували представники 71 країни. 76-та сесія Генасамблеї ООН відкривається 14 вересня.