РФ має припинити переслідування учасників Кримської платформи – постанова Ради

Україна вимагає від Російської Федерації припинити утиски кримськотатарського народу на території тимчасово окупованого півострова Крим.

За відповідну постанову Верховної Ради України проголосували 293 народних депутати.

Зокрема народні обранці закликали припинити переслідування Нарімана Джеляла, а також братів Азіза і Асана Ахтемових.

Документ також містить вимоги щодо припинення незаконних обшуків, викрадень та арештів кримських татар.

Постанова засуджує порушення міжнародного гуманітарного права й системні утиски корінного народу півострова.

Депутати також наголосили на неприпустимості переслідування учасників саміту Кримської платформи, яка була скликана для деокупації півострова за допомогою дипломатичних зусиль.

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Крім того, нардепи вимагають зняти заборону на в’їзд до Криму лідерові кримськотатарського народу Мустафі Джемільову та голові Меджлісу Рафату Чубарову, закрити фейкові справи проти учасників Меджлісу та припинити перешкоджати його роботі на півострові.

Український парламент, до всього, висловив стурбованість через штучну зміну Кремлем демографічного складу Криму.

Фото: Людмила Денісова