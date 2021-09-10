Складна з усіх точок зору: Кучма про ймовірну зустріч Зеленського і Путіна

Можлива майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним буде складною.

Таку думку висловив другий президент України Леонід Кучма в межах форуму YES Brainstorming.

– У житті все можливо. Головне – є бажання нашого президента. Будемо чекати сигналу з того боку. Але ця зустріч дуже складна з усіх точок зору. Мені так здається, хоча я можу помилятися, – розмова буде на різних мовах, – зауважив він.

За словами Леоніда Кучми, наразі незрозуміло, чи готовий Володимир Путін йти на зустріч в тих проблемах, які зараз є в українсько-російських відносинах і робити конкретні кроки.

Крім того, другий президент України додав, що великим питанням є те, чи варто просто їхати в нікуди і приїхати ні з чим.

Володимир Зеленський доручив організувати зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у квітні цього року. 5 вересня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Путін готовий зустрітися з президентом України.

Але, за його словами, підготовку зустрічі заморозили, оскільки Володимир Зеленський хоче порушити на ній питання щодо анексії Криму.

Зі свого боку Володимир Зеленський заявив, що його більше цікавить, чи буде зустріч з Володимиром Путіним предметною, а не декларативною.