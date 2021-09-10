Україна розраховує на широку підтримку США у протистоянні з РФ – Маркарова

У Рамковій угоді зі стратегічних основ оборонного партнерства, підписаній під час візиту президента Володимира Зеленського до США, Вашингтон підтвердив, що у наступні п’ять років активно допомагатиме Києву у протистоянні російській агресії.

Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова.

– США підтвердили, що вони будуть активно нам допомагати протистояти російській агресії. Вони нам активно допомагають від самого початку агресії, але новий етап співпраці говорить, що вона буде розширюватись, – наголосила дипломат.

За її словами, у цій угоді держави на п’ять років визначили принципи, на яких базується співпраця у сфері оборони.

Йдеться про підтримку США у розбудові військової оборонної спроможності України, прагнень до вступу в НАТО, боротьбу за демократичні цінності, поглиблення співробітництва у Чорноморському регіоні та у сфері кібербезпеки.

За підсумками зустрічі Зеленського та Байдена 1 вересня сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства України та США.

В ній серед іншого є пункт про підготовку Стратегічної оборонної рамкової угоди, яка створює основу для посилення співробітництва України та США у сфері оборони та безпеки, зокрема кібербезпеки, обміну розвідувальною інформацією та протидії російській агресії.

Джерело: Суспільне