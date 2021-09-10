Україна відключилася від енергосистем РФ та Білорусі

Україна завершила усі технічні процедури з від’єднання своїх енергосистем від Російської Федерації та Білорусі.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи на форумі Європа: напрямок відновлення, який проходить в Польщі.

– Наша мета – повна синхронізація із європейської енергетичною мережею ENTSO-E вже у 2023 році, – наголосив очільник українського уряду.

Крім того, Шмигаль напередодні провів зустріч зі своїм словенським колегою Янезом Яншею, де обговорив поглиблення двосторонніх стосунків та європейської інтеграції України.

Український прем’єр привітав свого колегу із початком головування його країни в Раді Європейського Союзу.

Він також зазначив, що Київ розраховує на успішну реалізацію насиченого порядку денного Україна-ЄС.

– Україна прагне зміцнювати і розвивати Східне партнерство шляхом реалізації конкретних проектів, – зазначив Шмигаль.

Політик також додав, що Україна сподівається на укладення угоди про спільний авіаційний простір з ЄС і висловив надію на те, що Словенія посприяє прискоренню діалогу з цього питання.